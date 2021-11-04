Зеленський у Раді прокоментував відставку Тарана і назвав пріоритети для роботи нового очільника Міноборони

Зеленський у Раді прокоментував відставку Тарана і назвав пріоритети для роботи нового очільника Міноборони

Тарана відправили у відставку 3 листопада.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради, де на пленарному засіданні 4 листопада розглядають кадрові питання, і подякував за роботу колишнього міністра оборони Андрія Тарана.

Про це стало відомо із трансляції ВРУ.

Президент, зокрема, сказав, що Таран багато зробив для армії та військових. Утім, коментуючи імовірне призначення Резнікова замість Тарана, Зеленський висловив впевненість в тому, що політик має високий потенціал. Тому президент закликав нардепів підтримати кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони України.

"Віддають себе цілком і повністю, тому є поняття ротації – не лише бійців на передовій, дуже важливо змінювати тих, хто віддав себе без залишку. Міняти новими професійними людьми, зарядженими на 100%. Хочу подякувати Андрію Васильовичу. Упевнений, що його наступник має високий потенціал, щоб стати другим визначним українцем", - заявив глава держави.

Також президент окреслив головні пріоритети для нового очільника Міноборони: зміцнювати обороноздатність країни та забезпечувати гідні умови для наших захисників та захисниць.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.

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