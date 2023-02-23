Зеленський у річницю вторгнення Росії до України проведе пресконференцію: деталі

Точний час та локацію пресконференції Зеленського наразі тримають у секреті.

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію у річницю повномасштабного наступу Росії на Україну, 24 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Пресконференція буде присвячена річниці широкомасштабного нападу Росії та пройде під назвою "Лютий. Рік незламності".

Час і місце проведення пресконференції поки що не повідомляють.

Зазначимо, що 24 лютого о 19:30, у день річниці початку повномасштабної російської агресії, на телеканалі 1+1 Україна покажуть документальний фільм “Лютий день очима 1+1”, створений редакцією ТСН. У стрічці творці пригадають, як 1+1 пережив найстрашніший день в історії незалежної України і вистояв, хто першим проінформував українців про удари російської армії по території України та як працював канал у перші дні вторгнення.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, росіяни можуть використати залишки ракет для нового удару по Україні і намагатимуться атакувати на фронті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті НАТО. Він відбудеться у столиці Литви Вільнюсі. Однією з основних тем на саміті лідерів НАТО стане підтримка України.

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