Зеленський у розмові з Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову зі своїм польским колегою Анжеєм Дудою.

Голова держави повідомив, що сторони обмінялись думками з приводу можливого російського ракетного удару по території Польщі.

«Говорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Обмінялися наявною інформацією, з’ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста», — сказав президент України.

Увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація, що біля біля Томашева в небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Коментуючи цей інцидент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Україні літаки й ППО.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ.