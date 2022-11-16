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Зеленський у розмові з Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста

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Зеленський у розмові з Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста

Фото: Офіс президента України

Президенти України та Польща провели термінову телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову зі своїм польским колегою Анжеєм Дудою.

Голова держави повідомив, що сторони обмінялись думками з приводу можливого російського ракетного удару по території Польщі.

«Говорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Обмінялися наявною інформацією, з’ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста», — сказав президент України.

Увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. Внаслідок атаки загинули двоє людей. 

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація, що біля біля Томашева в небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Коментуючи цей інцидент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Україні літаки й ППО.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ.

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Дата публікації
Перегляди
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