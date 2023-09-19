Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію

Президент України Володимир Зеленський

Президент прибув на Генасамблею ООН, де запланований його виступ.

Президент Володимир Зеленський, який прибув з візи том до США на Генеральну асамблею ООН, відвідав українських військових в американському госпіталі.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється що президент ввечері 18 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки із робочим візитом. Відразу після прибуття в Нью-Йоркського він поїхав у гості піта до українських бійців, які проходять там реабілітацію після поранення.

Зазначимо, що президент прибув на Генасамблею ООН, де запланований його виступ.

Крім того, під час свого візиту до США Зеленський проведе ряд зустрічей. Зокрема, у Вашингтоні пройдуть переговори з президентом США Джо Байденом та лідерами палат і партій Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президентів США та України має відбутися 21 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський відповів, чи віддасть Україна РФ землі в "обмін на мир".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
122
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація