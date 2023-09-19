Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію

Президент прибув на Генасамблею ООН, де запланований його виступ.

Президент Володимир Зеленський, який прибув з візи том до США на Генеральну асамблею ООН, відвідав українських військових в американському госпіталі.

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Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється що президент ввечері 18 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки із робочим візитом. Відразу після прибуття в Нью-Йоркського він поїхав у гості піта до українських бійців, які проходять там реабілітацію після поранення.

Зазначимо, що президент прибув на Генасамблею ООН, де запланований його виступ.

Крім того, під час свого візиту до США Зеленський проведе ряд зустрічей. Зокрема, у Вашингтоні пройдуть переговори з президентом США Джо Байденом та лідерами палат і партій Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президентів США та України має відбутися 21 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський відповів, чи віддасть Україна РФ землі в "обмін на мир".

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