Зеленський у зверненні оголосив про “новину, якої ми всі давно очікували”

Україна отримала ще дві системи ППО, які, за словами президента, “збивають усе”.

Головною новиною п’ятниці, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав отримання від західних партнерів двох нових потужних систем протиповітряної оборони.

Про це він оголосив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

“Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – до України прибули ще дві системи протиповітряної оборони”, – повідомив український лідер.

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Володимир Зеленський не став розголошувати всіх подробиць нових систем ППО, але запевнив, що вони надзвичайно потужні і працюватимуть для захисту регіонів України.

“Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня”, – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки. Він повідомив, що обговорювалися пʼять важливих питань.

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