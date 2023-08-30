Зеленський ухвалив важливі рішення про роботу військово-лікарських комісій

Президент України Володимир Зеленьский провів засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки всієї системи військово-лікарської комісії (ВЛК) по країні. За результатами засідання ухвалені важливі рішення.

Про це повідомив глава держави.

Він зазначив, що із доповідями про порушення ВЛК виступили МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, Уповноважений з прав людини та генпрокурор.

Які рішення ухвалили

1. Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці, наголосив президент.

2. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

3. Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання.

4. Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

5. Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів доручено забезпечити кабінету Міністрів України.

Зеленський підкреслив, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення "від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави".

Нагадаємо, ДБР виявило махінації з висновками військово-лікарської комісії на Вінниччині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.