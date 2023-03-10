Зеленський: Україна прагне отримати гарантії безпеки від НАТО ще до вступу в Альянс

Україна прагне отримати гарантії безпеки від держав-членів НАТО, поки вона сама рухається шляхом вступу до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від НАТО ще до того, як сама стане членом Альянсу.

Про це він сказав 10 березня під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві.

"Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО — зустрічних до України, до гарантій її безпеки — ми й очікуємо на вільнюському саміті. Працюватимемо над цим", - сказав Зеленський.

Він подякував усім державам-членам Альянсу, які підтримують Україну на полі бою і зауважив, що окрім запрошення України на саміт НАТО у Вільнюсі, "ми б хотіли отримати відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є в наших відносинах із НАТО".

Зазначимо, у ЄС вважають, що Україна обов'язково вступить до НАТО, однак для цього необхідно досягнути миру.

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