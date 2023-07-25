Зеленський: Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності

Україна продовжує робити кроки щодо інтеграції в НАТО. Президент Зеленський розповів, на якому етапі країна перебуває зараз.

Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту", - розповів глава держави у своєму телеграмі.

За його словами, наразі є чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.

Зеленський збирав представників ВР та урядовців, щоб обговорити вступ України до НАТО / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна вже працює над військовою сумісністю з НАТО.

"Починаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності", - написав глава держави.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч буде присвячена ситуації в Чорному морі.

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