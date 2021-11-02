Зеленський увів санкції проти причетних до російських "виборів" в ОРДЛО та окупованому Криму

Загалом санкції ввели щодо 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб.
Президент Володимир Зеленський підписав 4 укази, згідно з якими увів в дію економічні санкції щодо причетних до проведення "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях Донбасу та Криму.
Відповідні укази опублікувані на сайті глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документах.
Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуються як до фізичних осіб, так і юридичних. Зокрема, йдеться про такі санції:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції"
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів та інші.
Загалом санкції ввели щодо 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб. Серед юридичних осіб – компанії, які є зареєстровані в Криму, Росії та суб’єктах РФ, а також "Слідчий ізолятор № 1 у Сімферополі.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму.