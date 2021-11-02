Зеленський увів санкції проти причетних до російських "виборів" в ОРДЛО та окупованому Криму

Зеленський увів санкції проти причетних до російських "виборів" в ОРДЛО та окупованому Криму

Загалом санкції ввели щодо 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб.

Президент Володимир Зеленський підписав 4 укази, згідно з якими увів в дію економічні санкції щодо причетних до проведення "виборів" у Держдуму Росії на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Відповідні укази опублікувані на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документах.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуються як до фізичних осіб, так і юридичних. Зокрема, йдеться про такі санції:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції"

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів та інші.

Загалом санкції ввели щодо 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб. Серед юридичних осіб – компанії, які є зареєстровані в Криму, Росії та суб’єктах РФ, а також "Слідчий ізолятор № 1 у Сімферополі.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за проведення виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

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