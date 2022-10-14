Зеленський в День захисників і захисниць звернувся до українців: "Повернемо усе, що належить нам по праву"

Глава держави впевнений, що Україна переможе у війні з Росією та поверне всі свої території.

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із Днем захисників і захисниць України, подякував усім, хто продовжує боротися за волю, та висловив надію на перемогу у війні з Росією.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 14 жовтня.

"Я хочу подякувати зараз усім нашим людям, які сьогодні вітали одне одного, які вітали зі святом наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати тим, хто й сьогодні продовжував працювати заради нашої з вами сили. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті. На Миколаївщині і Херсонщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, на Донбасі, на Харківщині. В Одеській області та в центрі нашої країни, на півночі і на заході – у всіх наших областях. По всьому нашому державному кордону. Я дякую усім, хто на варті нашого неба, нашого моря і нашого кіберпростору", – сказав він.

Зеленський окремо подякував українцям, які перебувають в окупації, але разом з усією державою святкували цей день.

"Окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про усіх пам'ятає. Нікого і нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо все своє. Повернемо усе, що належить нам по праву", – підкреслив президент.

Глава держави зауважив, що Україна обов'язково здобуде перемогу і на нашій землі пануватиме мир.

"Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде", – підсумував він.

Нагадаємо, 14 жовтня - День захисників і захисниць України. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв і героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів.

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