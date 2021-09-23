Зеленський в ООН закликав світ підтримати звільнення Джелялова і ще близько 450 політв'язнів РФ

Зеленський в ООН закликав світ підтримати звільнення Джелялова і ще близько 450 політв'язнів РФ

Зеленський заявив, що "дуже розраховує" на підтримку міжнародної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

Відповідний заклик він озвучив у середу, 22 вересня, під час свого виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Український лідер нагадав, що Джелялова незаконно затримали в Криму на початку вересня. Також читайте Зеленський запросив усі країни ООН приєднатися до Кримської платформи: заява "Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини", - висловився глава держави. Він наголосив, що "дуже розраховує" на підтримку міжнародної спільноти у питанні звільнення заступника глави Меджлісу і ще близько 450 українців, які "незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації".

"Закликаю вас підтримати оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації нашого українського окупованого півострова, які будуть винесені на розгляд Генеральної асамблеї до кінця року", - додав президент.

Нагадаємо:

3-4 вересня окупаційні "правоохоронні органи" у Криму провели чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку. 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем.

Новини світу: у Криму знову відбулися облави, Нарімана Джелялу арештували на 2 місяці

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