Зеленський в США може оголосити про замороження бойових дій — BILD

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, що буде обговорено з президентом Джо Байденом і кандидатами Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Про це пише BILD із посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у США, планує обговорити свій план перемоги. Цей план передбачає можливість використання західної зброї для ударів по Росії та тимчасове припинення бойових дій на певних фронтових ділянках. Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені зазначає, що такий підхід Зеленського може бути спробою кардинально змінити ситуацію на фронті, і що це свідчить про певний рівень відчаю в Україні.

Нагадаємо, на думку Віталія Портникова, перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на деяких умовах.

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