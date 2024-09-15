Зеленський в США може оголосити про замороження бойових дій — BILD

Зеленський має намір зробити кардинальний крок, щоб змінити ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, що буде обговорено з президентом Джо Байденом і кандидатами Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
Про це пише BILD із посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у США, планує обговорити свій план перемоги. Цей план передбачає можливість використання західної зброї для ударів по Росії та тимчасове припинення бойових дій на певних фронтових ділянках. Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені зазначає, що такий підхід Зеленського може бути спробою кардинально змінити ситуацію на фронті, і що це свідчить про певний рівень відчаю в Україні.
Нагадаємо, на думку Віталія Портникова, перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на деяких умовах.
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