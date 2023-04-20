Зеленський в тамбурі поїзда розповів, як наші воїни захищали небо Києва та інших міст

У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення, повертаючись із відрядження до Волинської області, просто у тамбурі потяга.

Український лідер не тільки розповів про результати поїздки, але й відзначив, що українські захисники неба від сьогодні мають потужні системи протиповітряної оборони.

“На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші”, - наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність усім, хто “своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави”.

Зокрема він відзначив особливу влучність воїнів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування “Схід”.

“Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що під час свого візиту на Волинь відвідав прикордонників на межі, зокрема, з Білоруссю.

“Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави”, - відзначив український лідер.

Президент відзначив прикордонників нагородами, зауваживши, що вони — справжні герої, які виконали сотні бойових завдань, воюючи разом із усіма Силами оборони на найскладніших напрямках — зокрема у Бахмуті. Він також запевнив, що нові підрозділи із прикордонних військ приєднаються до активних дій у контрнаступі.

Перебуваючи на Волині Володимир Зеленський також провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими та усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області.

“Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо. Дуже скоро”, - пообіцяв український лідер.

Зеленський також повідомив про підготовку до нових міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, і подякував Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який оголошено сьогодні.

Нагадаємо, у США 19 квітня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн доларів.

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