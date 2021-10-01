Зеленський: в Україні стартує будівництво спортарен для отримання права на проведення Євробаскету-2025

Зеленський: в Україні стартує будівництво спортарен для отримання права на проведення Євробаскету-2025

В країні діє проєкт "Здорова Україна".

Україна виконає всі вимоги, необхідні для того, аби отримати право на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році, зокрема у сфері розбудови спортивної інфраструктури.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем, передає пресслужба Офісу Президента.

"Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що у країні діє програма "Здорова Україна", яка має на меті популяризацію спорту серед українців, зокрема серед дітей.

"Тому важливо, щоб були умови, відповідна спортивна інфраструктура", - зазначив Глава держави.

Як розповів у Facebook заступник голови ОП Кирило Тимошенко, зведення багатофункціональних арен, де можна проводити змагання рівня Євробаскету, стартує у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже наступного року у чотирьох містах: Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

За словами Тимошенка, за два останні роки Україна довела, що може будувати спортивну інфраструктуру швидко й якісно.

"Сучасні баскетбольні арени стануть частиною великого пазлу новітньої спортивної інфраструктури України. Впоратися з їх будівництвом плануємо упродовж двох років", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистому відкритті урбан-парку на території київського ВДНГ у Києві. Глава держави заявив, що за програмою "Велике будівництво" у 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові та Сумах.

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