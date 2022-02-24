Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам — головнокомандувач ЗСУ

Також Залужний розповів про оперативну ситуацію на фронті.

Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати", — написав Залужний.

За його словами, росіяни розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.

Також агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованим Кримом.

В районі проведення ООС збито російських військових 5 літаків та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька військових вантажівок РФ.

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