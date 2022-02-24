Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам — головнокомандувач ЗСУ

Також Залужний розповів про оперативну ситуацію на фронті.
Президент України і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати", — написав Залужний.
За його словами, росіяни розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України.
Також агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованим Кримом.
В районі проведення ООС збито російських військових 5 літаків та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька військових вантажівок РФ.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.