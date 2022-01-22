Зеленський відкрив флагман "Великого будівництва" — вантовий міст через Дніпро у Запоріжжі

У Запоріжжі під час святкування Дня Соборності України був відкритий вантовий міст через Дніпро — флагман програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Глава держави виступив під час церемонії та дав старт акції єднання — присутні взялися за руки, як це зробили українці у січні 1991 року, створивши на День Соборності України живий ланцюг.

"Верхова частина вантового мосту — тільки початок. Але, мені здається, дуже непоганий: 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів — це висота його пілону. 5 футбольних полів одне за одним — це довжина цього прекрасного мосту. Понад 6 тисяч тонн, або у порівнянні, сто літаків “Мрія” — це вага усієї споруди. Аби збудувати це, що повинні були зробити 20 років тому, знадобилося 20, але, слава богу, вже не років, а місяців. Ось така математика", — сказав, відкриваючи міст, Володимир Зеленський.

Сайт президента України

Він також зазначив, що цей міст протягом багатьох років називали монументом корупції, а відтепер це буде монумент єдності.

Проєкт будівництва мостового переходу з'явися у Генплані Запоріжжя у 1965 році. Рішення про його будівництво було ухвалено 1980 року. Фактично роботи стартували 2004 року, але до 2014-го, коли їх так і не вдалося завершити, були припинені через відсутність фінансування. Будівництво мосту відновлювалося 2016 та 2018 року. Але повноцінне відновлення відбулося 2020 року завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", для якої він став одним з флагманських об'єктів.

Міст у Запоріжжі є складовою 9-кілометрової магістралі безперервного руху, що включає 6 розв’язок та 26 штучних споруд. Завдяки відкриттю руху вантовим мостом відтепер з’єднано острів Хортиця з центром Запоріжжя та з’явилася можливість проїзду між правим та лівим берегами міста.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні зробили понад 14 тисяч кілометрів доріг та понад 600 мостів.