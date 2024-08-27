Зеленський відповів, чи буде Росія присутня на другому Саміті миру

Країни світу вважають, що присутність РФ на Саміті миру може стати шансом для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що багато країн хочуть бачити представників Російської Федерації на другому Саміті миру.

Про це глава держави сказав під час пресконференції 27 серпня.

"Що стосується представників Російської Федерації на другому Саміті миру, — це бажання всіх країн. Вони хочуть, вони вважають, що таким чином може бути шанс закінчення війни," — підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що організувати перший Саміт миру без участі Росії було непростим завданням, але Україна змогла зібрати велику кількість країн і міжнародних інституцій. На першому Саміті були присутні більше ста країн та організацій, що стало важливим досягненням у контексті міжнародної підтримки України.

"Зібрати країни без представників Росії непросто. Але тим не менш, ми зібрали велику кількість країн і інституцій — більше ста. Я вважаю, що це було дуже важливо і успішно," — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готується до наступного Саміту миру і буде працювати над підготовкою всіх необхідних пунктів для проведення зустрічі. Він підкреслив, що якщо представники Росії захочуть взяти участь у другому Саміті, їх участь буде схвалена. Це, за словами Зеленського, важливо для збереження підтримки з боку інших країн, які можуть вважати участь Росії необхідною умовою для початку мирних переговорів.

"Представники Росії, якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому Саміті, — вони будуть присутні. Інакше ми можемо втратити на другому Саміті велику кількість країн," — додав він.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше розповів, що другий саміт миру відбудеться лише тоді, коли буде готовий спільний план реалізації кожного з 10 пунктів української Формули миру. На ньому можлива присутність представника Росії, якому буде вручено цей план у присутності країн, які його підтримують.

Водночас заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру через "ультимативну" риторику цього заходу, яка нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

Читайте також: