Зеленський відповів, чи буде Україна продовжувати транзит російського газу

Президент заявив, що Україна не буде давати можливості Росії заробляти додаткові мільярди "на нашій крові".

Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Зокрема через те, що це надасть додаткові мільярди для Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

"Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові", - заявив глава держави.

Він зазначив, що будь-яка країна, яка отримує щось дешеве від Росії, ризикує стати залежною від неї. Зеленський також розповів деталі розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ, не з Росії, а з іншої країни, ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні й передавати гроші Росії. І якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни — можна думати. Для нас це важливий момент", - зазначив президент України.

Він також звернув увагу, що Україна набагато більше втрачає через російську агресію, зокрема через захоплення Росією атомної станції.

"До речі, коли сьогодні Словаччина піднімала це питання і говорила, що вона може втрачати якісь гроші. Україна набагато більше втрачає — набагато більше. Хоча, якщо чесно, в час війни навіть соромно говорити про якісь гроші, тому що Україна втрачає людей. Але якщо ми хочемо говорити прагматично зовсім, то Україна набагато більше втрачає на енергетиці через цю війну. Через те, що Росія захопила атомну станцію — шість мегаватів. У нас було достатньо цього, а сьогодні у нас великий дефіцит", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб, щоб забезпечити регіон газом з альтернативних російському напрямків.

Читайте також: