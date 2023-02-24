Зеленський відповів, чи думав він, що виживе, коли Росія пішла у наступ на Україну

Президент поділився думками, які у нього виникали після того, як Росія рік тому масовано напала на Україну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи думав він, що виживе, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна.

Відповідь на це запитання український лідер дав в інтерв'ю BBC.

"Я не думав про це. Я просто думав, що буде з усім, якщо так станеться. А що буде з моєю сім'єю? А що буде з країною? Ну впевнений, країна - міцна, вона витримає, напевно і без мене, тому що є люди, а люди – скарб. А моя сім'я…Напевно, їм без мене буде складніше", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський звернувся до нації і констатував, що це був надважкий для країни рік сліз і болю. Глава держави заявив, що "ми зробимо все, аби цього року здобути перемогу".

Міністр оборони Олексій Резніков у річницю повномасштабного вторгнення РФ до України заявив, що наразі триває робота над підготовкою контрнаступу українських військових, водночас наша країна вступає у новий період війни, завдання якого - перемога.

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