Зеленський відповів, чи розглядає припинення вогню в обмін на західні гарантії

Президент наголосив, що це не є "темою для дискусій".

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло", - сказав президент.

Він додав, що ще однією темою для розмови з Макроном дозвіл на використання "певних боєприпасів на великі відстані".

"На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів", - сказав Зеленський.

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