Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією

"У нас немає виходу. І в цьому не слабкість наша, я вважаю, а сила. У Росії є вихід – піти додому. У нас – тільки цей дім. Куди нам іти? Нам нема куди йти. І тому питання – не скільки це буде (боротьба - Ред.), а питання – скільки ще треба", - сказав Зеленський в інтерв'ю СNN.

На запитання журналіста, чи будете ви боротися до кінця, президент України відповів: "Так".