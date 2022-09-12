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Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією

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Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією

Фото: Сайт президента України

Президент Володимир Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил боротися із РФ, якщо війна затягнеться навіть на роки.

"У нас немає виходу. І в цьому не слабкість наша, я вважаю, а сила. У Росії є вихід – піти додому. У нас – тільки цей дім. Куди нам іти? Нам нема куди йти. І тому питання – не скільки це буде (боротьба - Ред.), а питання – скільки ще треба", - сказав Зеленський в інтерв'ю СNN.

На запитання журналіста, чи будете ви боротися до кінця, президент України відповів: "Так".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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