Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує Путін

Президент Володимир Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський президент-диктатор Володимир Путін.

Про це український лідер сказав на пресконференції 25 лютого.

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

"Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо послаблювати санкціями путінську армію на полі бою та політичною ізоляцію РФ в світі.

"Це все про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші - номер один. Якщо ви почуєте його меседжі - все навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів закордоном. Я вважаю, що це його слабке місце", - додав Зеленський.

Нагадаємо, під час пресконференції Зеленський також розповів про можливість перемовин із Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, мовляв, вести перемовини з Путіним – все одно, що говорити з глухою людиною.

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