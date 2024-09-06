Зеленський відповів, чи є зараз загроза наступу для Сум з боку Росії

За словами президента, спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні.

На сьогодні загроза наступу російськх військ на місто Суми не спостерігається.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, українські військові змогли усунути російську загрозу.

"Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Суми, як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова", - сказав глава держави.

Президент додав, що також спостерігаються зміни у загальній ситуації у війні.

Крім того, Зеленський озвучив втрати РФ за місяць наступу ЗСУ в Курській області.

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