Зеленський відповів, чи закінчиться війна, якщо помре Путін

Якщо Путіна не буде, то Кремлю буде складно продовжувати війну.

Війна припиниться, якщо президент РФ Володимир Путін помре. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

У спецвипуску Netflix з Девідом Леттерманом ведучий запитав в українського лідера: "Уявімо, якщо Путін застудився та помер, або випадково випав з вікна і помер, війна продовжиться"?

На що Зеленський відповів: "Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини. І тому, коли людина відходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою".

Чого варто очікувати після смерті диктатора

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна справді рак та низка інших недуг.

На його думку, після смерті очільника Кремля політикум РФ зрозуміє одне – треба негайно боротися за владу і вплив. А війна в Україні в цю історію жодним чином не вписується. Водночас Арестович не впевнений, що в такому разі війна завершиться негайно, проте щонайменше російські війська зменшать інтенсивність атак. Тоді, на думку Арестовича, в України різко зростуть шанси повернути Крим і Донбас.

За даними американської розвідки, Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії та, ймовірно, помирає.

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