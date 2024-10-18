Зеленський відповів, чи збирається Україна створювати ядерну зброю

Україна не створюватиме жодної загрози для світу, зокрема, що стосується ядерної зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю у телемарафоні.

"Ми не збиралися створювати жодної загрози світу і жодної ядерної зброї. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю. Нам гарантували безпеку, територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б парасолька, що є в інших ядерних держав. Якщо ти не в НАТО. НАТО – краще", – наголосив український лідер.

За словами Зеленського, на сьогодні "НАТО краще, ніж будь-який вид зброї, ніж ядерка".

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"Але ми не отримали нічого за це. Я говорю це ствердно. Тому що ми отримали цей папірець, але його порушили. Ті країни, які це не порушили, які є гарантами-підписантами Будапештського меморандуму, вони не зупинили Росію", – заявив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі 17 жовтня заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

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