Зеленський відповів, чи збирається звільняти Залужного

Зеленський запевнив, що з головнокомандувачем Валерієм Залужним у нього робочі відносини.

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи дійсно між ним та головкомом ЗСУ Валерієм Залужним є конфлікт, та чи збирається глава держави звільнити Залужного найближчим часом.

Про це Зеленський сказав сьогодні, 19 грудня, під час великої пресконференції за підсумками 2023 року.

"Для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику. Робочі у мене відносини із Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою як головком ЗСУ. Разом із Генштабом ЗСУ. Є багато там питань. Є таком командувач "Таврії" (Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" і його командувач генерал Олександр Тарнавський. - Ред.), який оперативним командуванням займався. Контрнаступ - це складне питання, складна історія", - сказав глава держави.

Він наголосив, що бути головкомом ЗСУ, як і бути президентом - "це велика честь".

"Це не тільки у ньому питання. Це питання у наших словах, у нашій риториці, діях. Нам потрібні міцні кроки і результати. Я не розвиваю будь-які складнощі в особистостях. Держава Україна - це не про особисте. Результат - кожен день. І відповідальність за цей результат", - сказав Зеленський.

На уточнювальне питання, то змінить головкома ЗСУ Зеленський чи ні, він відповів: "Планую працювати, чекаю від них рішень щодо мобілізації, чекаю рішень про допомогу людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Я думаю, що це - справедливо".

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Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року