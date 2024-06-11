Зеленський відповів, чи зможе Саміт миру у Швейцарії завершити війну в Україні

Саміт миру у Швейцарії, на думку Зеленського, - це перший крок до завершення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Саміт миру у Швейцарії не означатиме завершення війни, але сам "факт проведення вже є успіхом".

Про це глава держави сказав на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини у вівторок, 11 червня.

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Зеленський наголосив, що важливо, аби цю ініціативу не забрала жодна держава, маючи на увазі РФ, "бо війна у нас".

"Це шлях, на жаль, але ми пройдемо його. Я впевнений у ньому. Ми досягнемо миру, а це – перший крок. Він дуже важливий. Паралелі ми вже знаємо – організовуються зустрічі на різних рівнях на території Росії, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх. При цьому, я ще раз підкреслю, ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об’єднати велику кількість держав, потрібно їх чути", - зауважив лідер України.

Нагадаємо, 11 червня у Берліні стартувала Конференція з відновлення України. Українська делегація прибула на чолі із президентом Володимиром Зеленським.