Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить

Президент закликав всіх наших продовжувати злагоджено, ефективно та з максимальними зусиллями працювати над перемогою над Росією.

Президент Володимир Зеленський відповів, чи може війна з Росією завершитися у цьому році та від чого це залежить.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Чи може закінчитися війна в цьому році, чи коли вона закінчиться – це дійсно залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська міцність, для цього цю міцність і мораль треба підтримувати і це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що в першу чергу йдеться щодо перемовин про вступ в Європейський союз.

"Тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир – це все залежить від єдності нас всіх", – підсумував президент України.

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Що потрібно для перемоги України? Пресконференція Зеленського та президента Латвії