Зеленський відповів, коли в Україні призначать міністрів на вакантні місця

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом в Україні вирішать проблему, що низку міністерств очолюють виконувачі обов’язків.

Про це він сказав під час пресконференції 27 серпня.

"Що стосується уряду, ми в діалозі з прем’єр-міністром. У нас багато є виконуючих обов’язки (міністрів - ред.), нам треба передусім вирішити це питання. ...Ми сфокусовані на цьому. Ми вважаємо, що всі інституції повинні мати міністра, голову свого напрямку. І це питання просто треба закрити - не може одна людина закривати багато інших питань, страждає його справа. Тому я думаю, що найближчим часом ми вже сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді все це проголосувати", - сказав президент.

Він додав, що це "пов’язано з тими чи іншими змінами".

"Всі ці зміни ви побачите. Дайте трохи часу", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир з РФ.

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