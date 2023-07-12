Зеленський відповів, коли він очікує перемоги України у війні

Зеленський зазначив, що перемога – це головне та єдине його бажання.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він очікує перемоги України у війні з російськими агресорами до наступного саміту НАТО, який має відбутися у США в середині наступного року.

Про це він розповів на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, інформує ЄП.

На запитання журналіста про те, чого він очікує до саміту наступного року, президент відповів: "Це правда, ми віримо в перемогу".

"Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватися до цього саміту", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що перемога – це головне та єдине його бажання, і "з перемогою точно прийде членство в НАТО".

"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не бачить “зрадницької позиції” від президентів США та Німеччини.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка від країн Заходу повинна мати позитивний результат, зокрема на полі бою.

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