Зеленський відповів на петицію про обмеження в’їзду для росіян

Зеленський відповів на петицію про обмеження в’їзду для росіян

Ініціатор петиції активіст Сергій Стерненко.

Президен Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони в'їзду росіянам або запровадження візового режиму із державою-агресором.

Відповідь оприлюдили на сайті Офісу президента.

Слід зауважити, що ініціатор петиції активіст Сергій Стерненко. Його петиція зібрала 25 тисяч підписів. Саме тому її має розглянути президент.

Він заявив, що така петиція цілком виправдана на тлі російської агресії. Втім, запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією "потребує ретельного вивчення та аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку".

Також Зеленський зауважив, що ще шість років тому Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в'їзду громадян РФ на підставі паспорта громадянина або свідоцтва про народження. Крім того, від 1 січня 2018 року було запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців.

Президень передав текст петиції прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, секретареві РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в'їзду до України росіян потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Як повідомлялося, президент Зеленський відповів на петицію щодо повної заборони на висступи російських артистів в Україні - доки Крим не повернеться до територїі країни та не буде контролю на східних кордонах. Автором петиції, яка набрала необхідні 25 тис. підписів, став телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк.

Читайте також: