Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах і вулицях

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо заборони видавати людям повістки на блокпостах і вулицях.

Про це йдеться у його відповіді на петицію.

Зазначимо, що електронна петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, вулиці та АЗС з'явилася на сайтi офіційного iнтернет-представництва президента України 29 червня. Її підтримали 26 тисяч 740 громадян.

Зеленський нагадав, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни є обов'язком громадян України. За його словами, порядок оповіщення військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток регулюються відповідними актами уряду, Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ.

"Ураховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу", – зазначив президент.

Нагадаємо, у МВС заявили, що порушників комендантської години "братимуть на олівець" військкомати.

Раніше юристи роз'яснили, в яких випадках законно відмовитися від повістки.

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