Зеленський відповів на пропозицію Орбана щодо "припинення вогню" Україною

Зеленський вважає, що ті, які пропонують такий сценарій, не змогли чітко сформулювати, як би це працювало.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію угорського прем'єра Віктора Орбана про "припинення вогню", наголосив, що "ніхто не має відповіді, як це працюватиме".

Про це сказав глава держави в інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський вважає, що ті, які пропонують такий сценарій, як "припинення вогню", не змогли чітко сформулювати, як би це працювало, натякаючи на Віктора Орбана.

"Ніхто не має відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю", - додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва у вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь та вести перемовини із Росією. заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква наголосив, що Україна має свій план, як досягнути миру.

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