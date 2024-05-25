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Зеленський відповів на заяву Путіна про "нелегітимну" владу в Україні

Зеленський відповів на заяву Путіна про "нелегітимну" владу в Україні

Президент Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який поставив під сумнів легітимність української влади.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що українці знають свою Конституцію та закон, а висловлювання Путіна про "нелегітимність Зеленського" є нудними та нецікавими для адекватних людей.

Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню "Власть"

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві. Усі адекватні люди вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже турбує", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін висловив сумніви щодо легітимності української влади. Він вважає, що "відповідь на це питання потрібно шукати в конституції України".

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