Зеленський відповів, навіщо Путін вдарив ракетою по "Охматдиту"

Президент України Володимир Зеленський переконаний, армія РФ прицільно вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит", бо таким чином диктатор Володимир Путін прагнув послати сигнал світові, що діятиме сам в такий спосіб.

Про це глава держави сказав під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні.

Зеленський назвав цю атаку росіян навмисною і наголосив, що ракета летіла точно на лікарню - і не була збита з курсу. На запитання про те, чи мав за мету кремлівський "фюрер" завдати такого удару напередодні саміту НАТО, президент відповів ствердно.

"Так, це був його сигнал світові, всім народам. Це сигнал країнам НАТО, всім нашим союзникам, що він діятиме далі саме в такий спосіб", - заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що "дуже й дуже важко втрачати дітей" та подякував США й іншим країнам НАТО за рішення надати Україні пʼять стратегічних систем ППО. Зокрема, комплекси Patriot.

Атака на "Охматдит"

Зранку 8 липня сталося влучання ракети РФ в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Зокрема, виникли значні руйнування токсикологічного відділення медзакладу. В лікарні загинуло двоє дорослих. Серед жертв - лікарка-нефрологиня 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук.

РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Тим часом в адміністрації "фюрера" Володимира Путіна зробили зовсім іншу заяву. Мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

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