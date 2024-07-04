Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО стало б потужним сигналом відсутності страху перед Путіним.

Запрошення України до НАТО було б сильним знаком того, що "ніхто не боїться" президента РФ Володимира Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Blооmberg напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

"Запрошення України до НАТО було б сильним знаком того, що Путіна "ніхто не боїться", заявив Зеленський. Хоча він визнав, що Україна не отримає пропозицію приєднатися до військового альянсу, коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня, щоб відзначити його 75-ту річницю, він сказав, що успішний саміт важливий для оборони його країни", - пише видання.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.

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