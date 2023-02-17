Зеленський відповів в Мюнхені, чи зможуть в Україні викорінити корупцію після війни

Зеленський переконаний, що для викорінення корупції в Україні "залишилось не так багато".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні після війни вдасться назавжди викорінити корупцію.

Про це глава держави сказав під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.

"Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки. І тому я впевнений, що ми це поборемо. Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система одна з найпотужніших в Європі, є багато інституцій. Завершується вибір останнього посадовця останнього антикорупціного органу і ця система буде на 100% працювати. Завершення цього конкурсу - в березні. Попри війну - ми працюємо", - сказав Зеленський.

На його переконання, для викорінення корупції в Україні "залишилось не так багато".

"Авжеж є ті чи інші моменти... Хтось воює, хтось користується війною. Я впевнений, ми все це поборемо і до цього залишається не так багато", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 лютого до німецького Мюнхена завітали десятки глав держав та оборонних і дипломатичних відомств. У місті розпочалася Мюнхенська конференція з питань безпеки. За прогнозами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна просуватиме в Мюнхені питання надання далекобійних ракет та бойових літаків.

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