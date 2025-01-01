Зеленський відреагував на атаку дронів на Україну у новорічну ніч

Президент також подякував тим, хто захищає Україну та українців.

Путінську Росію навіть у новорічну ніч хвилювало, як зробити боляче Україні. Через удар російських дронів у перший день нового року, 1 січня, загинула людина.

Про це повідомив президент України Володимира Зеленського в Telegram.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину", - зазначив глава держави.

Зеленський висловив співчуття родині загиблої особи. Президент також подякував тим, хто захищає Україну та українців.

"Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя. Дякую вам", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами. Загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.

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