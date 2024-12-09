Зеленський відреагував на бажання Трампа заморозити війну

За словами глави держави, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію про бажання новообраного президента США Дональда Трампа заморозити війну. Дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і Україна цього хоче.

Про це президент сказав на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві, повідомляє Телеграм-канал Глави держави.

"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, я сказав: ми більш, ніж хтось у світі, хочемо закінчення війни. І, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, про що наголошував у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і Трампом. Йдеться про те, що Путін не хоче завершення цієї війни, тому його треба примусити.

"Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і "атакамси", і "тауруси", і "сторм шедоу", і "скальпи", - сказав президент.

Також, за його словами, Україна потребує гарантій безпеки.

Раніше Зеленський сказав, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

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