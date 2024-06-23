Зеленський відреагував на бомбардування Харкова: відео з місця удару

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський бомбовий удар по місту Харкову в неділю, 23 червня.

В Telegram-каналі українського лідера з’явилося відео з місця, де упала керована авіабомба.

“Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям”, - йдеться в коментарі до опублікованих кадрів, на яких видно руїни будівель в житловому районі міста, поблизу багатоповерхівок.

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За словами президента, частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро.

“Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів”, - заявив Зеленський.

Наслідки російського удару КАБами по Харкову

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, о другій половині дня російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБами. У місті лунали вибухи.

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