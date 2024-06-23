Зеленський відреагував на бомбардування Харкова: відео з місця удару

Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський бомбовий удар по місту Харкову в неділю, 23 червня.
В Telegram-каналі українського лідера з’явилося відео з місця, де упала керована авіабомба.
“Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям”, - йдеться в коментарі до опублікованих кадрів, на яких видно руїни будівель в житловому районі міста, поблизу багатоповерхівок.
За словами президента, частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро.
“Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів”, - заявив Зеленський.
Нагадаємо, у неділю, 23 червня, о другій половині дня російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБами. У місті лунали вибухи.
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