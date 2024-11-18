Зеленський відреагував на кривавий удар балістикою по Одесі: "Росію цікавить лише війна"

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар армії РФ балістикою по Одесі. За його словами, Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Ракета прилетіла на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей.

"Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує", – підкреслив Зеленський.

Це не випадкові удари – це показові удари

Як наголосив український лідер, це зовсім не випадкові удари. Це показові удари.

"Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські терористи вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.

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