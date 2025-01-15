Зеленський відреагував на масований удар ракетами і дронами по Україні

Зранку 15 січня армія РФ здійснила масований ракетний удар по Україні. Ціллю Москви була енергетична інфраструктури країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", - наголосив глава держави.

Президент наголосив наголосив на необхідності посилення наявних спроможностей українського повітряного щита.

"Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ здійснила масовану атаку по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були запроваджені екстрені відключення світла.

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