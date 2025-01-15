Зеленський відреагував на масований удар ракетами і дронами по Україні

Президент наголошує на необхідності посилення української ППО.
Зранку 15 січня армія РФ здійснила масований ракетний удар по Україні. Ціллю Москви була енергетична інфраструктури країни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", - наголосив глава держави.
Президент наголосив наголосив на необхідності посилення наявних спроможностей українського повітряного щита.
"Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні зранку РФ здійснила масовану атаку по Україні. У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були запроваджені екстрені відключення світла.