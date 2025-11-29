Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву

Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

Вночі та зранку 29 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну. Під прицілом був Київ та область. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих”, - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що "потрібно працювати, “не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію”.

Зі слів президента, важливо, аби Європа ухвалила рішення щодо заморожених активів, “якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет”.

“І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі і зранку 29 листопада армія РФ атакувала Київ з усіх боків. Окупанти запускали по столиці безпілотники, різні ракети на навіть аеробілістику “Кинджали”. Внаслідок атаки сталися пошкодження житлових приватних будинків та багатоповерхівок. Щонайменше дві людини загинули.

