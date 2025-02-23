Зеленський відреагував на найбільшу атаку БпЛА від початку війни: що він сказав

Загалом за останній тиждень противник випустив майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росія здійснила найбільшу атаку безпілотниками на Україну, застосувавши 267 ударних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Глава держави подякував авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони, які щодня відбивають атаки. Окремо відзначив роботу ДСНС, медиків і поліції, які рятують людей від наслідків обстрілів.

Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення ППО, і закликав усіх партнерів активізувати зусилля для захисту українського неба.

“Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру”, – заявив президент.

Він також подякував усім, хто вже допомагає Україні у боротьбі з російським терором.

Нагадаємо, станом на ранок 23 лютого ЗСУ знищили 867 180 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових армії РФ. Дані уточнюються.

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