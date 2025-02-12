Зеленський відреагував на нічний удар дронами і балістикою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами і балістикою, яку армія агресорки Росії здійснила вночі 12 лютого. Атаку РФ він назвав терором, який "не припиниться сам по собі".

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки, офісні приміщення та цивільну інфраструктуру. Окрім того, відомо про одну загиблу людину в Києві. Також у столиці є четверо постраждали, серед яких одна дитина.