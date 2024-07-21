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Зеленський відреагував на обмовку Байдена, який назвав його Путіним (відео)

Зеленський відреагував на обмовку Байдена, який назвав його Путіним (відео)

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент України не сприйняв обмовку глави Сполучених Штатів як те чи інше порівняння.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обмовку голови США Джо Байдена, який назвав його Путіним.

Про це йдеться в інтервʼю президента України ВВС під час візиту до Великої Британії.

"Він переплутав. Для мене це, якщо чесно, нічого. Я не сприймаю це як те чи інше порівняння. Він думає про Україну в контексті війни з Росією. Він думає і говорить часто про мене, в контексті моєї боротьби з Путіним, в контексті боротьби наших воїнів проти російської армії", — сказав Зеленський.

Глава України пояснив обмовку Байдена помилкою і сказав, що ставиться до цього саме так.

"Це звичайна помилка. Я до цього ставлюся, як просто до помилки", — пояснив президент.

Родина Клінтонів підтримала чинного президента США Джо Байдена у його рішенні залишитися в передвиборчій гонці на пост глави держави 2024 року.

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