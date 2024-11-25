Зеленський відреагував на останні атаки ворога: "Удари Росії по українському життю можна припинити"

Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це лише одна доба російського терору проти України.

"Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі", – зазначив Зеленський.

Президент подякував нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей.

"Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною", – додав він.

Наслідки ударів по Україні (7 фото)

Нагадаємо, з високою ймовірністю Росія продовжуватиме обстріли України до кінця року, основною ціллю залишатиметься енергетична інфраструктура, зокрема підстанції. Проте після Нового року можливості ворога значно скоротяться.

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