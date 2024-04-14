Зеленський відреагував на передавання Німеччиною Україні системи ЗРК Patriot: що сказав президент

Patriot допоможе продемонструвати, що російський терор може програвати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на передавання Німеччиною нашій державі системи ЗРК Patriot.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Patriot допоможе продемонструвати, що російський терор може програвати.

“Щодня докладаємо максимум зусиль для посилення нашої ППО. Дякую Німеччині за лідерство й за новий “петріот”, який у руках українців точно продемонструє, що російський терор може програвати. Дякую кожній країні, яка справді шукає можливості допомогти нашій державі й допомагає. Продовжимо відповідну роботу з партнерами”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що доставлення від Німеччини до України додаткової системи ППО Patriot займе певний час. Проте цей процес повинен відбутися якнайшвидше.

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