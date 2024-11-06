Зеленський відреагував на перемогу Трампа на виборах у США

Президент Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США 2024 і заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.

Про це глава держави написав у своєму Х.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!" - написав український лідер.

Зеленський нагадав про їхню зустріч у вересні, під час якої вони обговорили стратегічне партнерство між країнами, План перемоги та шляхи припинення російської агресії.

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - наголосив Зеленський.

Президент України висловив сподівання на подальшу потужну двопартійну підтримку України у США та розвиток взаємовигідної політичної та економічної співпраці.

"Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників", - підкреслив український лідер.

Зеленський також заявив, що чекає на особисту зустріч з Трампом для обговорення шляхів зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЖЕ ВСТИГ ПРИВІТАТИ ТРАМПА! ЩО ЙОМУ ПРИГАДАВ?

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою. Республіканець заявив про "політичну перемогу, якої раніше не бачив народ США".

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