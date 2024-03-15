Зеленський відреагував на "підлий удар покидьків" по Одесі і пообіцяв відповісти

Зеленський пообіцяв відповісти на ракетний удар по Одесі, який забрав життя українських цивільних та рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на черговий російський ракетний удар по Одесі, назвавши його "підлим".

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні 15 березня.

За його словами, в Одесі досі тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару – "дуже підлого удару цих покидьків".

"Дві ракети, і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким. Десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби", - сказав Зеленський.

Президент подякував "кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя": "Дякую всім поліцейським, і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам".

"Наші Сили оборони обовʼязково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в Одесі росіяни 15 березня застосували підступну тактику "вогневого валу", завдавши два послідовні ракетні удари по місту. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг в укриття.

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